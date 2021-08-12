الرئاسي والمركزي يتفقان على فتح منظومة المقاصة

أكدت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي اتفاق رئيس المجلس “محمد المنفي” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على فتح المقاصة بين المصارف الأسبوع القادم.

وأوضحت المصادر للأحرار اليوم الخمس، أن الكبير والمنفي اتفقا في اجتماع مغلق الخميس، على تحويل قرابة عشرة مليارات دينار من حسابات المصارف التجارية التي تقع مجالس إداراتها في الشرق، إلى جانب رفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف ورفع سقف السحب.

هذا وأشارت المصادر إلى اتفاق الطرفين على ضرورة اجتماع مجلس إدارة المصرف خلال أسبوع لبحث خفض سعر الصرف إلى أقل من أربعة دنانير، أو إرجاعه إلى ثلاثة دنانير وسبعمئة درهم للدولار الواحد.

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