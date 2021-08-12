خاص..مصدر يؤكد على فوضى بهيئة الرقابة الإدارية ..ومدير إدارة يتقاضي أكبر مرتب بالكادر الوظيفي

تحصلت صدى الاقتصادية على مستندات تثبت بأن مدير عام الإدارة المالية السيد يونس كافو في هيئة الرقابة الادارية يتحصل علي مرتب شهري يتجاوز 15 الف دينار، وهذا أكبر مرتب في الكادر الوظيفي الليبي فمرتب رئيس الحكومة لا يتجاوز 12 الف دينار حسب قرار مجلس الوزراء.

وتساءل مصدر خاص بهيئة الرقابة الإدارية بالقول، هل مرتبات الرقابة الإدارية قانون ينظمها أم فوضي إدارية بهيئة الرقابة الادارية علماً بأن المعني قد تحصل علي ثلاث قرارات ايفاد للخارج في شهر واحد، وأيضاً على قرار ايفاد عمل في الخارج!

وقال المصدر: كل هذه التصرفات تجعلنا، نسأل من يراقب عمل هيئة الرقابة الإدارية ومن يضبط عمل موظفيها.

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