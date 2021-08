«أوبك» تُبقي توقعاتها بخصوص الطلب العالمي على النفط

حافظت منظمة “أوبك”، اليوم الخميس، على توقعاتها السابقة بخصوص الطلب العالمي على النفط في عام 2021، بواقع نمو بـ6 مليون برميل يوميا، وفي عام 2022 بـ3.3 مليون برميل يوميا.

وجاء في تقرير المنظمة لشهر أغسطس: “توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021 لم تتغير مقارنة بتقرير الشهر الماضي. هذا رغم مراجعة سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن استعادة الاقتصاد المتسارعة، بحسب التوقعات، ستحدث بشكل أساسي في قطاعات غير متعلقة بالنفط. وبحسب التقديرات، سينمو الطلب العالمي على النفط بـ6 ملايين برميل يوميا حتى 96.6 مليون برميل يوميا”.

وتابع التقرير: “في عام 20،22 سيزداد الطلب العالمي على النفط، بحسب التوقعات، بـ3.3 مليون برميل يوميا، وهذا أيضا لا يختلف عن توقعات الشهر الماضي. وسيتجاوز الطلب العالمي، بحسب التوقعات، 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2022 وسيبلغ المتوسط حوالي 99.9 مليون برميل يوميا في 2022”.

وتشير “أوبك” إلى أن النمو الاقتصادي سيتسارع على خلفية الدعم الحكومي الهائل. كما تتوقع المنظمة أنه سيتم احتواء وباء “كوفيد-19” بواسطة برامج التلقيح وتحسين العلاج، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك”.

