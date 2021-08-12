العابد يبحث مع السفير المصري ملف العمالة في ليبيا

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الخميس، مع السفير المصري لدى ليبيا ” تامر مصطفى”.

تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية في ليبيا، كما أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين ليبيا ومصر، وكذلك هذه العلاقة المتنية هي الضامن الرئيسي الذي يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف.

ومن جهة أشار الوزير على أن الوزارة حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في ليبيا، كما تم بحث آخر نتائج اللجنة الفنية المكلفة من الجانبين لبحث آليات عودة العمالة المصرية للسوق الليبي .

من جهة أخرى أشاد السفير المصري بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الليبي والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في البلاد، وذلك بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

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