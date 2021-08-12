خاص..التجاري يرد بتوضيح هام على بيان مركزي البيضاء بخصوص شحنات السيولة

رد مصدر بالمصرف التجاري الوطني في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على ماورد في بيان المصرف المركزي البيضاء بشأن شحنات السيولة المرسلة من المصرف التجاري لفروعه بالمنطقة الشرقية .

كما أكد المصرف التجاري أن شحنات السيولة المرسلة لفروع المصرف بالمنطقة الشرقية لا يحددها المصرف المركزي طرابلس وهي شحنات ترسل من خزائن المصرف التجاري وليس ارساليات من إدارة الاصدار بالمركزي ، وأن نقل المصارف لمثل هذه الشحنات لا تتطلب التنسيق مع مصرف بنغازي.

وتابع بالقول: وإن التنسيق الذي يتم مع مصرف ليبيا طرابلس لتوفير وسائل النقل الجوي التي تجد المصارف صعوبة فيها ، وإن تحديد قيمة الشحنات في حدود 70 أو كحد أقصى 90 مليون يعتمد على فئات العملة و القدرة الاستيعابية للطائرة .

وأن الشحنات التي ترسل هي مجرد دعم وأن كافة فروع المصرف التجاري تتوفر لديها سيولة كافية ، كما أن خطة المصرف المركزي وفريق مشروع السيولة يوجه المصارف بضرورة توفير السيولة بفروع المصارف بكافة المناطق وتستطيع المصارف استلام ارساليات من المركزي دون سقف محدد لارسالها لفروعها .

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