بعد طول انتظار.. مصدر يكشف لـ”218″ موعد فتح المقاصة المصرفية

أفاد مصدر خاص لـ”218″ بموافقة مصرف ليبيا المركزي فتح المقاصة المصرفية بين المصارف التجارية شرق البلاد وغربها، وذلك بعد اجتماع مغلق جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

الاجتماع؛ أكد على تنفيذ قرار فتح المقاصة مع بداية الأسبوع القادم، بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الموحدة وتحويل قرابة عشرة مليارات دينار في حسابات المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية كالمصرف التجاري الوطني والوحدة والتجارة والتنمية ورفع كل القيود عن قبول صكوك المقاصة بين المصارف مع رفع سقف السحب النقدي للسيولة.

كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال أسبوعيْن؛ لمناقشة تخفيف سعر الصرف إلى أقل من أربعة دينارات، أو إرجاعه كما كان قبل ذلك بـ 3,70 مع ضرورة التنفيذ السريع لكل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالإصلاحات القطاع المصرفي والسياسة المالية.

المصدر؛ قال إن المنفي نبّه الكبير إلى أن تقرير المراجعة الدولية الذي سُلم بتاريخ 7/ 7 /2021، طالب بذلك في آخر اجتماع؛ وإلا سيدخل المعرقلين تحت طائلة العقوبات الدولية.

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