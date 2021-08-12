لبنان.. المصرف المركز يدرس وقف دعم المحروقات

أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن البنك المركزي لم يعد يمكنه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود أو دعم مشترياته.

وأضاف رياض سلامة خلال تصريحات صحفية، أن بلاده تعاني نقصا حادا في الوقود بسبب الأزمة المالية التي أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، إذ يستخدم البنك المركزي احتياطاته بالدولار لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل بشكل كبير عن سعر الدولار في السوق السوداء.

الجدير بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار الوقود في يونيو بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة

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