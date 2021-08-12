تركيا .. احتلال المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي

أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركية، عن احتلال تركيا المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي للعام الجاري.

وأرجعت المجموعة السبب في تقريرها إلى ارتفاع معدلي التضخم والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي وعدم استقرار أسواق الصرف.

وتوقعت المجموعة أن يزداد الأمر سوءا خلال الفترة المقبلة- وبحسب المجموعة- يركز مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي، على الوضع الاقتصادي للمواطن العادي بحساب معدلي التضخم والبطالة الذين حققا أعلى نقطة في المؤشر في السنوات الأخيرة عند 32.2 نقطة ، وهي أعلى نقطة تبلغها تركيا في السنوات الأخيرة بحسب تقرير المجموعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية