الدبيبة يصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة تختص بتقديم مقترح للخدمات الإلكترونية

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 222 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

حيث نصت الرسالة على تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للمعلومات وعضويتها كل من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

كما تتولى اللجنة القيام بتقديم مقترح للخدمات الإلكترونية للحصول على جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المذكورة، وكذلك إعداد دراسة فنية متكاملة لتطوير قواعد البيانات الجهات المعنية بالقرار.

وكذلك تطوير وتقوية والرفع من موثقية الأنظمة البرمجية لمصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وبالإضافة إلى إعداد مقترحات الدراسة الفنية والجدول الزمنية لتنفيذ مشاريع الربط التكامل الإلكتروني لين ( الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية) وتشكيل فرق فنية لمتابعة المشاريع والبرامج من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.

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