اقتصاد

أوبك ترفع تقديراتها بشأن الطلب العالمي على النفط

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنسبة 6.6% أي مايعادل نحو 6 ملايين برميل.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الصادر الخميس إن الاقتصاد العالمي يواصل تعافيه وسط تخوفات من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وأوضحت منظمة البلدان المصدرة للبترول بأن الطلب على استخدام الوقود خلال العام المقبل سيرتفع إلى أعلى من 3 ملايين برميل يوميا وهي التوقعات ذاتها التي أشارت إليها أوبك خلال شهر يونيو.

ويمثل استهلاك وسائل النقل الدولي ما نسبته 60% من إنتاج النفط العالمي للنفط يوميا وتأتي السيارات كأكبر مستهلك بما نسبتته 25% .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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