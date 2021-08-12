الصور يعقد اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية

اجتمع النائب العام “الصديق الصور” مع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” .

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض التحديات التي تواجهها السلطات الليبية في عملها على حلحلة شائكة عدم تأمين الحدود والمنافذ البرية للدولة ، وكذلك غياب التنسيق المؤسسي الذي من شأنه وضع آلية يمكن من خلالها مجابهة الأفعال التي تقوض أمن البلاد.

كما تم مناقشة أيضاً سبل دعم الجهات الضبطية العاملة بالجنوب الليبي لغرض الرفع من آليات التوقي ومساندة إجراءات التصدي للجرائم الخطرة بما في ذلك الجرائم ذات الطابع عبر الوطني التي ساهم مناخ الانفلات الأمني في تنامي ظاهرة ارتكابها، كجرائم تنظيم الهجرة غير الشرعية وتمويل التنظيمات المحظورة وتهريب المخدرات والمحروقات.

من جهته أشار النائب العام إلى أن واقع غياب سلطات إنفاذ القانون في العديد من المناطق الحدودية ساهم بشكل مباشر في ازدياد عدد منظمات الجريمة التي اضرت افعالها بمصالح البلاد وأخلت بأمنها من جهتي الداخل والخارج وألحقت الضرر باقتصادها.

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