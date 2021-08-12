أبوهيسة يبحث مع المدير العام لمركز الطاقات المتجددة إنشاء قطب صناعي تكنولوجي في ليبيا

عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة اجتماعاً مع المدير العام لمركز الطاقات المتجددة لبحث إنشاء قطب صناعي تكنولوجي متطور في ليبيا، بحضور وزير ومدير إدارة الجودة والسلامة الصناعية بالوزارة وعدد من الخبراء والمرافقين لمدير عام مركز الطاقات المتجددة.

وتم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبلاد في مجال الطاقات المتجددة، ومناقشة عرض قدمه مدير المركز يؤكد على أهمية توظيف الطاقات المتجددة في الصناعة ويستعرض الآفاق الواعدة الحالية والمستقبلية لها.

كما تم الاتفاق على دراسة عدد من المقترحات لاختيار انسبها بما يدعم الابتكار والريادة في مجال الطاقات المتجددة وآلية تنفيذه بما يضمن الوصول إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية