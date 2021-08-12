حملة تفتيش للحرس البلدي بنغازي على مواقع الخردة

بنغازي 12 أغسطس 2021 (وال)- شنّت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي، حملة تفتيش على مواقع الخردة وقفل عدد منها بسبب التجاوزات والمخالفات القانونية بها بعد عمليات التفتيش التي أجريت.

وأكد رئيس غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي مقدم منير قرقوري، غلق عدد من مواقع الخوذة؛ بعد ضبط مخالفات عديدة وتجاوزات من أصحاب المواقع، وضبط عمالة وافدة دون إجراءات صحية وقانونية.

وحذر قرقوري أصحاب مواقع الخردة، بأنه سيتم إطلاق حملات تفتيش مستمرة، ومن يتم ضبطه وبحوزته ممتلكات عامة من كوابل كهربائية “نحاس”، وحمايات الجانبية للطرق العامة، وأغطية غرف الصرف الصحي؛ وغيرها من ممتلكات الدولة، أو إلحاق الضرر بها، سيتم إحالته للنيابة العامة فورًا. (وال) ف م/ ر ت

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