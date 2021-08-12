محمد عون يقوم بزيارة تفقدية لمجمع الزاوية النفطي للوقوف على حال المنتجين بهذه المواقع

توجه وزير النفط والغاز “محمد عون” بزيارة إلى مجمع الزاوية النفطي، رفقة مجموعة من مستشاري الوزارة، وعضوي مجلس النواب عن مدينة الزاوية، وعميد بلدية الزاوية، ورئيس النقابة العامة للنفط، ورئيس حرس المنشآت النفطية، ورئيس وأعضاء لجنة شركة الزاوية للتكرير النفطي .

حيث شملت الزيارة مصفاة الزاوية لتكرير النفط، وكافة محطات الشركات المتواجدة في المجمع ،واطلع عون خلالها على سير عمل العمليات النفطية في المجمع، واستمع إلى المستخدمين به، الذين أكدوا له أنهم انجزوا ومازالوا ينجزون كافة الأعمال بكوادر ليبية خالصة مع وجود صعوبات وتحديات كبيرة، وأضاف منوهاً إلى أنه يسعى لتحقيق كافة مطالبهم.

وأكد عون على أن الوزارة ستشرف على توفير بيئة عمل ملائمة للمستخدمين طيلة فترة تواجدهم داخل المواقع النفطية، إضافة إلى تشديده على فاعلية وجدية برامج الأمن والسلامة، ومن جانب أخر تقديم الدعم اللازم لحرس المنشآت النفطية.

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