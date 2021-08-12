إعلان عن موعد تسيير الرحلات عبر مطار الأبرق الدولي

الأبرق 12 أغسطس 2021 (وال)- أعلنت شركة العالمية للطيران أنها ستُباشر في تسيير رحلاتها الداخلية عبر مطار الأبرق الدولي في منتصف شهر أغسطس الجاري، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا “معيتيقة – الأبرق – معيتيقة.

وقال عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت؛ إن الإعلان جاء عقب طول انتظار والكثير من المطالبات المستمرة دون انقطاع، بشأن إعادة فتح مطار الأبرق الدولي بعد صيانته، وتوقف الرحلات الداخلية والخارجية لسنوات.

وأوضح ثابت أن إعادة فتح المطار؛ سيخفف العبء على سكان الجبل الأخضر، لأن هذا المطار يقدم في خدماته لرقعة جغرافية كبيرة، من حيث تسيير الرحلات الداخلية وفى انتظار فتح الرحلات الخارجية إلى باقي دول العالم.

وطالب ثابت باقي شركات الطيران بإعادة فتح خطوطها عبر مطار الأبرق الدولي، من أجل تقديم كل الخدمات لكافة سكان الجبل الأخضر. (وال) ف م/ ر ت

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