الداخلية تؤكد استمرار حملتها الأمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه النهر

طرابلس 12 أغسطس 2021 (وال)- أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

وأوضحت الوزارة – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – أن دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية، وأعضاء من جهاز النهر الصناعي قامت صباح الخميس؛ بجولة موسعة لضبط الاعتداءات، ومنع التجاوزات غير القانونية على أنابيب نقل المياه داخل الحدود الإدارية لمدينة بني وليد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال هذه الجولة؛ إقفال عدد 40 مجمعًا للمياه مخالف، يتم توصيلها عن طريق التوصيلات العشوائية وغير القانونية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات. (وال)

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