جهاز الشرطة الزراعية: مقرات تابعة للقطاع بطرابلس لازالت مشغولة من قبل جهات ومواطنين

طرابلس 12 أغسطس 2021 (وال)- أكد ديوان جهاز الشرطة الزراعية الخميس، أن هناك عدة مقرات تابعة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بطرابلس؛ لازالت مشغولة من قبل مواطنين وجهات أخرى لم تسمها.

وأوضح الديوان – في منشور له عبر صفحته الرسمية – أن دوريات جهاز الشرطة الزراعية بإدارة الفروع شمال طرابلس وفرع طرابلس، قامت الأربعاء بجولة تفتيشية برفقة جهاز الأمن والاستقرار، ولجنة الحصر على المقرات التابعة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية طرابلس.

وبيّن الديوان في منشوره أنه أثناء الجولة، تبين شُغل المقرات من قبل جهات ومواطنين بطرق غير مشروعة.

وأكد أن المقرات هي مشروع تربية دودة التوت بالفرناج، ومشروع الموز الجديدة، ومركز غابات عين زارة، وجمعية النحل، والجمعية الزراعية عين زارة، ومشتل عين زارة للأشجار المثمرة. (وال)

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