تعرف على كافة قرارات وإجراءات رئيس الحكومة لدعم الشباب للزواج والمشاريع

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدة إجراءات وقرارات اليوم تتمثل إنشاء المجلس الوطني للشباب كآلية حكومية للعمل على تطوير وتنمية قطاع الشباب بشكل استراتيجي وسيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الشباب والوزراء المعنيين بمجالات رعاية وتنمية وتمكين الشباب.

بالإضافة إلى تنظيم آلية لرعاية وتمكين الشباب من خلال إعداد مشروع قانون خاص بالشباب والذي يُعتبر أول تشريع في ليبيا يُعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال.

وتأسيس المجالس المحلية للشباب لتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة على المستوى المحلي والوطني وبعث الثقة في نفوسهم بأنهم الأقدر على قيادة الوطن حاضرًا ومستقبلاً ومن أجل تذليل الصعاب لأهم التحديات التي تواجه الشباب المتمثلة في قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة و العزوف عن الزواج الناتجة عن أزمة السكن، أعلن رئيس الحكومة عن توجيه وزارة الشباب و الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة على تنفيذ حزمة من المبادرات الوطنية.

كما قرر رئيس الحكومة فتح باب القروض السكنية بقيمة 1.7مليار من خلال المصرف العقاري، وتنفيذ برامج الإقراض الاقتصادي عبر تسهيل عملية المتطلبات الائتمانية لتمويل المشروعات والتي من أهمها المشاريع المقدمة من قبل الشباب وذلك لخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة.

كذلك تفعيل صندوق دعم الزواج من خلال تخصيص مليار دينار لدعم 50 ألف شاب في إطار السعي لتشجيع الشباب على الزواج.

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