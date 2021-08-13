مليار لدعم الزواج..الدبيبة يعلن تبني الحكومة لمشاريع الشباب

أخبارليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على استعداد الحكومة لتبني مشاريع الشباب وأنه قد تم تخصيص مليار دينار لدعم الزواج.

وأضاف الدبيبة خلال الاحتفالية باليوم العالمي للشباب في الخمس، أن المستهدف من هذا القرار 50 ألف شاب وشابة وابتداءً من شهر سبتمبر يتم جلب عقد الزواج ويتحصل الشاب على حصته من دعم الحكومة للزواج.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية كذلك عن قروض سكنية للشباب بقيمة 1.7 مليار من خلال المصرف العقاري، وتنفيذ برامج الإقراض الاقتصادي عبر تسهيل عملية المتطلبات الائتمانية لتمويل المشروعات والتي من أهمها المشاريع المقدمة من قبل الشباب وذلك لخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة.

وأكد على تنظيم آلية لرعاية وتمكين الشباب من خلال إعداد مشروع قانون خاص بالشباب والذي يُعتبر أول تشريع في ليبيا يُعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال.

وأفاد أنه سيتم تأسيس المجالس المحلية للشباب لتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة على المستوى المحلي والوطني وبعث الثقة في نفوسهم بأنهم الأقدر على قيادة الوطن حاضرًا ومستقبلاً.