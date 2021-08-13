بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 13/08/2021

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 13 اغسطس 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.075 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.08 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.125 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.09 دينار

اليورو = 5.94 دينار

الجنية الإسترليني 6.95 دينار

الليرة التركية 0.59 دينار

الدينار التونسي 1.81 دينار

الجنية المصري 0.30 دينار

الدينار الأردني 7.05 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ207 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ241.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 بـ276 دينار

كسر الفضة 2.25 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.77 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.73 “مصرف الوحدة” – 5.20 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.