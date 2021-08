أسعار النفط تتراجع بعد تحذيرات الطاقة الدولية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الجمعة، بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على الخام ومنتجاته تباطأ بشدة في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ووفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”، انخفض خام “برنت” بنسبة 0.80% إلى 70.74 دولار للبرميل، بعد أن نزل 13 سنتا في الجلسة السابقة، في حين تراجع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.93% إلى 68.45 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.2 بالمئة أمس الخميس.

وما زال الخامان القياسيان يتجهان صوب تحقيق مكسب طفيف هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن تزايد الطلب على الخام توقف تقريبا في يوليو 2021، وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة: “تم خفض النمو في النصف الثاني من 2021 بوتيرة حادة، إذ يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة مستهلكة للنفط، على الأخص في آسيا، ستقلص التنقلات واستخدام النفط”.

