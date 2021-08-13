سعر صرف الدولار الامريكي اليوم قرب أعلى مستوى له في 4 أشهر

حافظ سعر صرف الدولار الامريكي على ثباته، اليوم الجمعة 13 اغسطس 2021، وظل بالقرب من أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات.

وكانت العملة الأمريكية مدعومة ببيانات، صدرت أمس الخميس، تظهر أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عقد في 12 شهرًا حتى تموز الماضي.

وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.1732 دولار، في طريقه للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر والبقاء على مسافة قريبة من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1706 دولار سجله يوم الأربعاء.

وجرى تداول الدولار عند 110.42 ين ، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في شهر عند 110.80 ين الذي سجله يوم الأربعاء.

وكان الجنيه الإسترليني في موقف دفاعي عند 1.3815 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3794 دولار في الجلسة السابقة، مستفيدًا من القليل من المساعدة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأقوى قليلاً من المتوقع لشهر تموز الماضي.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي