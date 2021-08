ارتفاع أسعار الذهب بفعل المخاوف حيال كورونا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، غير أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وبحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلي 1756.61 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1759.70 دولار للأونصة.

وقال مايكل لانغفورد المدير لدى “إير غايد لاستشارات” الشركات، إن “الاضطراب المستمر الناجم عن كورونا يعني أنه من المرجح للغاية أن تواصل البنوك المركزية عالميا تقديم التحفيز، مما سيغذي في نهاية المطاف التضخم ويرفع أسعار الذهب في الأمد الطويل”.

وأضاف: “في الأمد القصير، نتوقع أن يتماسك الذهب بين 1750 و1800 دولار”.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.32 دولار للأونصة، لكنها منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع.

