المهشهش لــ(وال): البدء في تسيير رحلات داخلية للشركة العالمية والخطوط الإفريقية عبر مطار الأبرق 

الأبرق 13 أغسطس 2021 (وال) – صرح الناطق الرسمي باسم مطار الأبرق السيد “جلال المهشهش ” ــ لوكالة الأنباء الليبية ــ أن شركة العالمية للطيران ستبدأ الأحد القادم ، عبر مطار الأبرق، أولى رحلاتها الداخلية إلى العاصمة طرابلس بواقع 3 رحلات إسبوعياً.

وأضاف المهشهش إن المطار سيشهد أول رحلة تدشين للشركة الإفريقية يوم الخميس القادم الموافق 2021/8/19م، وستكون أول رحلة رسمية للشركة إلى العاصمة طرابلس يوم الأحد الموافق 2021/8/22 بواقع رحلتين إسبوعياُ.

وأكد الناطق الرسمي “لـوال” إنه سيتم العمل على تسيير الرحلات الخارجية في أقرب وقت. (وال – الأبرق) م ن / هــ ع

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