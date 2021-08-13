شركة الزويتينة للنفط والغاز .. البدء التجريبي لتشغيل حقل زلة

أعلنت شركة الزويتينة للنفط والغاز عن البدء في التشغيل التجريبي للمعدات السطحية والفواصل تمهيدا لعودة انتاج النفط من حقل زلة.

وقالت الشركة عبر منشور بصفحتها على فيسبوك أنه تم تشغيل أحد الأبار المنتجة للغاز لاستكمال عملية المعايرة للصمامات ومنظومة عدادات الزيت الخام للبدء تدريجيا في تشغيل الأبار المنتجة طبيعيا.

في الوقت التي يبلغ فيه إنتاج الشركة 58,000 برميلاً في اليوم، يضاف إليه حوالى 12,000 برميل يوميا من حصة مُلاك الشركة في (وحدة النافورة أوجلة) وكذلك تصنيع ما يصل إلى حوالى 24,000 برميل يوميا من المكثفات الغازية

ليصل ما يتم تصديره من ميناء الزويتينة النفطي إلى حوالى 20% من إجمالي صادرات ليبيا من النفط الخام حسب بيانات الشركة بموقعها الرسمي .

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