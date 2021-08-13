اقتصاد

وزارتا الاقتصاد والتجارة تبحثان مشاريع فئة الشباب

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، مع وكيل وزارة الشباب أحمد الكاتب، أوجه التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشاريع دعم فئة الشباب.

حضر اللقاء مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر ابوزقية لمناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دعم فئة الشباب واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتنفيذ مشاريعهم الخاصة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأكد أبوشيحة أن الوزارة تسعى لدعم فئة الشباب من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، والدعم الفني اللازم لتنفيذ عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة عبر مراكز وحاضنات الأعمال، التي تم إنشاؤها بمختلف المناطق بالدولة بهدف تحقيق التنمية المكانية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك