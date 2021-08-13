وزارتا الاقتصاد والتجارة تبحثان مشاريع فئة الشباب

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، مع وكيل وزارة الشباب أحمد الكاتب، أوجه التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشاريع دعم فئة الشباب.

حضر اللقاء مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة عبد الناصر ابوزقية لمناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دعم فئة الشباب واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتنفيذ مشاريعهم الخاصة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأكد أبوشيحة أن الوزارة تسعى لدعم فئة الشباب من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، والدعم الفني اللازم لتنفيذ عدد من المشروعات الصغرى والمتوسطة عبر مراكز وحاضنات الأعمال، التي تم إنشاؤها بمختلف المناطق بالدولة بهدف تحقيق التنمية المكانية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

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