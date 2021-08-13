اقتصاد

الدبيبة يصدر تعليماته بشأن رفع الحظر الجزئي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد دبيبة” تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي بالعمل على رفع الحظر الجزئي للتجول.

وهذا إبتداءً من يوم السبت 14 أغسطس 2021م ، بناءً على توصيات وزير الصحة بشأن رفع الحظر نظراً لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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