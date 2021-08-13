الدبيبة يصدر تعليماته بشأن رفع الحظر الجزئي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد دبيبة” تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي بالعمل على رفع الحظر الجزئي للتجول.

وهذا إبتداءً من يوم السبت 14 أغسطس 2021م ، بناءً على توصيات وزير الصحة بشأن رفع الحظر نظراً لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي.

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