إعادة الإعمار ليبيا على رأس اهتمامات اتحاد الصناعات المصرية

يعتزم وفد من اتحاد الصناعات المصرية القيام بزيارة إلى ليبيا، يوم غد الأحد.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة المصرية، أيمن قرة، إن هذه الزيارة ستُبحث خلالها الفرص الاستثمارية المتعددة والمتاحة، والتي يحتاج إليها الجانب الليبي، بما في ذلك عمليات إعادة الإعمار إلى جانب الاستثمار في القطاع الغذائي والصناعات الوسيطة. “قرة”؛ عبر عن استعداد اتحاد الصناعات المصرية للمساعدة في عمليات الإعمار وفق ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم مشترك بين الجانبين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اتحاد الصناعات المصرية يدعم توجهات الحكومة المصرية في مساعدة الجانب الليبي في عمليات إعادة إعمار ليبيا.

جديرٌ بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد وقّع 11 اتفاقية تعاون مشترك مع ليبيا، خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، في أبريل الماضي .

وكان وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، قد اتفق مع نظيره المصري محمد سعفان، خلال زيارته لمصر، في شهر يونيو الماضي، على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلديْن، بشأن تسهيل تنقل الأيدي العاملة، ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعادة إعمار ليبيا، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين الوزارتيْن؛ لتحديد الاحتياجات الليبية من التخصصات المهنية المطلوبة.

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