تايمز أوف مالطا: مالطا ترسل 40 ألف جرعة من اللقاح إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة

كشفت صحيفة تايمز أوف مالطا أن مالطا ستزود ليبيا بـ 40 ألف جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا وعدد غير محدد من مجموعات الاختبار لمساعدة ليبيا في مكافحة الوباء.

وأضافت الصحيفة إنه سيتم إرسال الشحنة إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من الحكومة وتأتي بعد تبرع بأدوات اختبار لتونس الأسبوع الماضي ، بحسب مصادر قريبة من وزارة الصحة.

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، الحكومات الأسبوع الماضي على عدم إعطاء جرعات معززة حتى تقوم المزيد من البلدان خاصة الفقيرة بتلقيح المزيد من مواطنيها.

وأشار إلى أن أكثر من 80٪ من جرعات التطعيم ذهبت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط ​​، على الرغم من أنها تمثل أقل من نصف سكان العالم.

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