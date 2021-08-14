محمد الحويج يقوم بزيارة تفقدية لمدينة ترهونة

توجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم السبت الرابع عشر من أغسطس الجاري بزيارة تفقدية إلى مدينة ترهونة، رفقة عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وتم خلال الزيارة عقد اجتماع ضمَ رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر وأعضاء البلدية ومراقب الاقتصاد والتجارة ترهونة، وبحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المرقب ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعات الليبي ومسؤولي عدد من القطاعات.

نوقش خلاله سُبل تعزيز التعاون بين البلدية ومراقبة الاقتصاد والتجارة بترهونة في متابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي والعمل على إنشاء حاضنات أعمال بالمدينة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والإطلاع على المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الاستثمارية بالوزارة وإمكانية طرحها للإستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار الحويج إلى أن مدينة ترهونة تزخر بموارد طبيعية في مجالات الزراعة والصناعة يمكن الإستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية ضمن الخارطة الإستثمارية بالوزارة وتسهم في تحقيق التنمية المكانية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة.

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