قانون الميزانية على طاولة لجنة المالية بطرابلس

قالت لجنة المالية بمجلس النواب إنه ستعقد بطرابلس، يوم غدٍ الأحد، جلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة، من ثلاثة جوانب أساسية، وهي “مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتأثيرها على الاقتصاد الليبي،

وكذلك مدى ملاءمتها للجوانب الفنية من حيث الإعداد والإحالة للاعتماد، إلى جانب مدى ملاءمتها للجوانب القانونية من حيث الالتزام بالقوانين المعمول بها في الدولة”.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد قال إن المجلس سيعقد جلسةً رسميةً، يوم الاثنين المقبل، بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد. بليحق؛ قال إن المجلس سيخصّص هذه الجلسة؛ لمناقشة بنود جدول الأعمال

المتواصل منذ جلسات عدة.

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