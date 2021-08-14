خام برنت يسجل 71.17 دولار للبرميل

استقرت أسعار خام برنت القياسي فوق 70 دولارا للبرميل، في ظل تحذيراتٍ أطلقتها وكالة الطاقة الدولية من تباطؤ الطلب بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

حيثُ تراجع خام برنت عند جلسة إغلاق الجُمعة 14 سنتًا مسجلاً 71 دولارً و 17 سنتًا للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي 18 سنتًا، مسجلاً 68

دولارا و 91 سنتًا للبرميل.

وفي سياق ذي صلة، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنسبة 6.6 ٪ ، أي مايعادل نحو 6 ملايين برميل.

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