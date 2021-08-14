شركة راس لانوف: البدء في تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين

راس لانوف 14 أغسطس 2021 (وال) _ أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت، إن موظفي مصنع الإثيلين سواءً في الصيانة أو التشغيل أوكافة الإدارات المعنية قامو فعليا بالبدء في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع .

وقالت الشركة أن أولى إختبارات التشغيل المنفرد لتوربينه ضاغط الإثيلين (1- RT- 14) قد نجحت.

وأكدت أنه سيتم إختبار باقي التوربينات الرئيسية تباعًا هذا الإسبوع، وكل المؤشرات ولله الحمد تشير إلى أن الأمور تسيير على أحسن مايرام .

وأضافت، أن كل هذا جاء بعد تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتجهيز والإختبار التي إنطلقت منذ إعلان الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي، بجهود عظيمة بذلت من عناصر وطنية مخلصة، ترفع لهم القبعة بل يقبل جبين كل واحدٍ منهم عرفانًا وشكرا .

وأوضحت الشركة أن إدارة ومستخدمو المصنع قرروا إهداء هذه النجاحات المميزة إلى روح الفقيد خالد خليفة الوداوي -رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته، والذي كان شغوفًا لرؤية المراحل النهائية لعمليات إعادة تشغيل مصنع الإثيلين من جديد، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات وأن يشارك معنا هذه اللحظات التاريخية السعيدة . (وال _ راس لانوف) ه ع

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