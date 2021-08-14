الإمداد الطبي يسلم “44” بلدية تابعة لفرع طرابلس مخصصاتهم من اللقاح الصيني”Sinopharm”

طرابلس 14 اغسطس 2021 (وال) _ يواصل مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي توزيع اللقاح المضاد لفيروس” كورونا” على الفروع والبلديات.

ومن جهته، أكد رئيس المخزن الدكتور” عبدالمنعم العوزي”، عن جاهزية فريق العمل التابع للمخزن بتوزيع اللقاح على الفروع والبلديات على مدار الساعة، في إشارة لتوزيع هذا النوع على الفروع التابعة للجهاز صباح غدا الأحد .

هذا وكان المخزن قد سلم لإدارة الخدمات الصحية طرابلس خلال اليومين الماضين مخصصاتها من اللقاح الصيني” Sinopharm”، والروسي ” Sputnik”، الجرعة الأولى لمنحها لمستحقيها من المواطنين والمقيمين في مركز المدينة الرياضية لمنح التطعيمات من خلال ” 60″ محطة يديرها نخبة من فني التطعيمات المشهود لهم بالكفاءة والمهنية .

يشار إلى أن مخازن الجهاز قد إستلمت الخميس الماضي، عدد ” 55″ ، ألف جرعة من اللقاح الإنجليزي “Astrazenca”، بعد وصولها عبر مطار معيتيقة الدولي، و تخزينها في مخزن الحلقة الباردة التي سيتم توزيعها على الفروع والبلديات عقب الإفراج عليها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعد خضوعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

الجدير بالذكر إن البلديات التي تسلمت اللقاح هي”طرابلس، ظاهر الجبل، ككلة ، السواني، اسبيعة ، سوق الخميس، قصر بن غشير ، الزاوية، رقدالين ، الجميل، يفرن، القلعة ، الزاوية الغرب، الماية ، الاصابعة، سيدي السايح، الجفارة، زوارة، جنزور ، العوينية، صرمان، صبراتة، زلطن، مزدة ، غريان، الرياينة ،الزنتان، الرجبان ، جادو ، الرحيبات، الحرابة، باطن الجبل ، كابو ، درج، غدامس ، العجيلات، الزاوية الجنوب، نالوت ، الشويرف، القره بولي، قصر الاخيار، مسلاتة، ترهونة ، بني وليد”. (وال _ طرابلس) ه ع

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