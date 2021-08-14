وزير الاقتصاد والتجارة يتفقد المنطقة الصناعية بترهونة

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج جولة تفقدية للمنطقة الصناعية ترهونة، ومخازن السلع التموينية بالمدينة؛ للوقوف على الوضع العام بها وإمكانية طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

رافق الوزير خلال الجولة رئيس المجلس التسييري للبلدية ومراقب الاقتصاد والتجارة ترهونة، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وشملت جولة الحويج لمدينة ترهونة زيارة معصرة وتعبئة زيت الزيتون؛ للاطّلاع على آخر التجهيزات اللازمة لتفعيلها خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الاقتصاد دعم الإنتاج المحلي، والاعتماد على المنتجات المحلية.

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