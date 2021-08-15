وزير الإقتصاد: ترهونة تزخر بموارد طبيعية في مجالات الزراعة والصناعة يمكن الإستفادة منها في تنفيذ مشاريع إستثمارية

ترهونة 15 أغسطس 2021 (وال) _ قام وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية السيد محمد الحويج بزيارة إلى مدينة ترهونة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية في متابعة الأنشطة التجارية والخدمية ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات لصالح المواطنين.

هذا ورافق الوزير في زيارته، أمس السبت، عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وعقد اجتماع ضمَ رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة السيد محمد الكشر وأعضاء البلدية ومراقب الإقتصاد والتجارة ترهونة، بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المرقب ورئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الليبي ومسؤولي عدد من القطاعات.

وناقش المجتمعون سُبل تعزيز التعاون بين البلدية ومراقبة الإقتصاد والتجارة بترهونة في متابعة السوق المحلي، ومراقبة الأسعار وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، والعمل على إنشاء حاضنات أعمال بالمدينة من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والإطلاع على المشاريع المستهدفة بالمدينة ضمن الخارطة الإستثمارية بالوزارة وإمكانية طرحها للإستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن مدينة ترهونة تزخر بموارد طبيعية في مجالات الزراعة والصناعة يمكن الإستفادة منها في تنفيذ مشاريع إستثمارية ضمن الخارطة الإستثمارية بالوزارة تسهم في تحقيق التنمية المكانية وتحريك عجلة الإقتصاد الوطني وخلق فرص عمل كبيرة. (وال _ ترهونة) ه ع

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