الشركة العالمية للملاحة تقوم بزيارة تفقدية لفرع الشركة ببنغازي لمتابعة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الفرع

قام رئيس مجلس الإدارة الشركة العالمية للملاحة “نضال بابا” رفقة عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الاستثمار بالشركة ” فتحي الدلعوب” بزيارة تفقدية لفرع الشركة بمدينة بنغازي.

وتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماع موسع مع مدير فرع الشركة – بنغازي ورؤساء الاقسام والوحدات بالفرع، وذلك لمتابعة صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الفرع، وكذلك الوقوف على احتياجاتهم من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

ومن جهته أشاد رئيس مجلس الإدارة بالمجهودات المبذولة من قبل مدير الفرع وكافة العاملين من أجل الرفع من مستوى أداء الشركة، حيث تم أيضاً زيارة مبنى فرع الشركة بنغازي والذي تضرر كثيرا نتيجة للحرب، كما أعطى رئيس مجلس الادارة تعليماته بالبدء في إعداد مقترحات الصيانة واعداد المقايسة تمهيداً .

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