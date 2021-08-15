الحويج يصدر قرارا بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع استخدامها والتعامل بها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الأحد القرار رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كــ مركب كيميائي.

وأشار القرار في المادة الثانية بحظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم المشار إليها بالمادة الأولى من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات بكافة أشكالها وتصنيفاتها في انتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات ،ويحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في انتاج مادة الدقيق ، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

كما وجه القرار ضمن مادته الثالثة على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لأحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة واحالتهم إلى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة.

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