خاص..جهاز النهر الصناعي يكشف لصدى مستجدات إيقاف ضخ المياه

كشف مدير المكتب الإعلامي بجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي” حصرياً لصدى الاقتصادية عن إيقاف ضخ المياه وإغلاق المضخات للمنطقة الشمالية من يوم الأمس بسبب دخول قوة مسلحة بموكب الحساونة – الشويرف، وكذلك تهديد العاملين بالمحطات؛ حيث تم التفاوض وإعطاء مهلة ثلاث أيام لأن الإيقاف الفجائي للمياه يسبب مشكلة للمنظومة حسب قوله .

وأضاف الساعدي بالقول: تم وصول تهديد من قبل مجموعة مسلحة بالتفجير المتعمد، حيث تم قبل أيام القبض على مجموعة من قبل كتيبة 444 كانت ستقوم بتفجير النهر، وأن النهر لم يعد يتحمل أي اعتداءات متكررة .

وأشار إلى أن المواطن بحاجة إلى مياه؛ وكذلك التجارب السابقة بسنة 2014 والاعتداءات التي دارت جعلت الموقف ضعيف جداً، كما أنهم إلى الأن يقومون بالتصليحات لوصول المياه بشكل أسرع للمواطن.

وأضاف بالقول: نحن ليست لدينا أدنى علاقة بهذه الأمور، بينما الجهات الأمنية بالدولة تتواصل مع الجهة الأخرى ليتم فض المشكلة، كما أننا ننتظر لإعطاءنا الضوء الأخضر للفتح والحفاظ على المقومات والناس أيضاً، لعدم الإعتداء عليهم، فهذا الإيقاف يحدث الأن من قيبلنا لعدم وصول الأمر إلى إيقافنا بقوة السلاح .

وفي الختام طالب الساعدي بالحماية للمورد المائي الوحيد، وأن الدولة ليست مهتمة بالوضع أساساً ولا يوجد إلى الأن ضخ للمياه لتصدير تعليمات بتأمين المكان كلياً .

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