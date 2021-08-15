المنفي يجتمع مع مسؤولي شركة الكهرباء بالبطنان لبحث مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، اجتماعا مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء في منطقة البطنان، وذلك لبحث مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية، بحضور مسؤولي إدارات الجهد الفائق والتوزيع والتحكم والحماية.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشكلة الانقطاعات المستمرة، وسُبل تسريع المشاريع المتعثرة، حيث أطلع المنفي على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة التي يجري إنشاؤها في طبرق بقدرة 740 ميغا وات، والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

ووجه تعليماته لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

والجدير بالذكر أن المنفي كان قد شكل الشهر الماضي، لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى، من أجل تحسين الخدمة في المنطقة.

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