المنفي يلتقي مسؤولي شركة الكهرباء في البطنان

طبرق 15 أغسطس 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الأحد، مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان.

هذا وقد تم خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو إدارات الجهد الفائق والتوزيع والتحكم والحماية، مناقشة مشكلة إنقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية، وسبل تسريع المشاريع المتعثرة.

وبدورهم، أطلع مسؤولو الشركة رئيس المجلس، على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة التي يجري إنشاؤها في طبرق بقدرة 740 ميغاوات، والمتعاقد عليها مع شركة ميتكا اليونانية.

ومن جهته، وجه الرئيس، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

يذكر إن رئيس المجلس الرئاسي، كان قد شكل الشهر الماضي، لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى، من أجل تحسين الخدمة في المنطقة. (وال _ طبرق) ف م / ه ع

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