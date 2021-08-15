وزارة الإقتصاد تحظر إستيراد مادة “برومات البوتاسيوم”

طرابلس 15 أغسطس 2021 (وال) _ أصدر وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرار رقم 258 لسنة 2021 م، بشأن حظر إستيراد مادة برومات البوتاسيوم ومنع إستخدامها أو التعامل بها.

هذا ونص القرار في مادته الأولى، على حظر إستيراد مادة برومات البوتاسيوم ورمزها في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع (9021ـ 29ـ28 ) والمدرجة فيه كــ مركب كيميائي.

وأشار القرار في المادة الثانية، بحظر إستخدام مادة برومات البوتاسيوم المشار اليها بالمادة الأولى من أصحاب المخابز ومصانع ومعامل الحلويات والمعجنات، بكافة أشكالها وتصنيفاتها في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

وتابع: يحضر حضراً تاماً على أصحاب المطاحن إضافتها في إنتاج مادة الدقيق، كما يمنع منعاً باتاً تسويقها أو التعامل بها تحت أي شكل من الأشكال.

وشدد القرار في مادته الثالثة على الجهات الضبطية ومأموري الضبط القضائي وأعضاء الحرس البلدي بضبط المخالفين لاحكام القرار وسحب تراخيصهم ، ومصادرة المادة وإحالتهم الى جهات ذات الاختصاص لمعاقبتهم طبقاً للتشريعات النافذة. (وال _ طرابلس) ه ع

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