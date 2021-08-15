وفد تجاري مصري يزور ليبيا.. وإعادة الإعمار على رأس المباحثات

كشف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أيمن القرة أن وفدا من اتحاد الصناعات المصرية سيزور ليبيا في وقت لاحق، اليوم الأحد.

القرة أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية أن الوفد سيناقش مع رجال أعمال ليبيين ومؤسسات معنية بالملف الاقتصادي إمكانية مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار ومشاريع استثمارية أخرى بينها الصناعات الغذائية.

وكانت حكومة الوحدة قد وقعت في أبريل الماضي 11 اتفاقية مع نظيرتها المصرية تضمنت جانبا اقتصاديا يعزز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

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