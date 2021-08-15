اقتصاد

وفد تجاري مصري يزور ليبيا.. وإعادة الإعمار على رأس المباحثات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أيمن القرة أن وفدا من اتحاد الصناعات المصرية سيزور ليبيا في وقت لاحق، اليوم الأحد.

القرة أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية أن الوفد سيناقش مع رجال أعمال ليبيين ومؤسسات معنية بالملف الاقتصادي إمكانية مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار ومشاريع استثمارية أخرى بينها الصناعات الغذائية.

وكانت حكومة الوحدة قد وقعت في أبريل الماضي 11 اتفاقية مع نظيرتها المصرية تضمنت جانبا اقتصاديا يعزز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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