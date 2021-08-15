الحويج يقوم بتكليف فريق فني لمتابعة السوق المحلي وعدد من المصانع والمطاحن

قام الفريق الفني المكلف من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بمباشرة تنفيذ مهامه في متابعة السوق المحلي والقيام بزيارة لعدد من المطاحن والمصانع ،وذلك في إطار خطة الوزارة بمتابعة السوق المحلي ومراقبة أسعار السلع وجودة الخدمات.

وتضمنت جولة الفريق زيارة سوق توزيع السلع بمنطقة الكريمية للوقوف على مواقع تخزين السلع وطرق المناولة وإجراءات التراخيص وسداد الضرائب الخاصة بالمحال التجارية والعاملين بها.

كما توجه الفريق بزيارة مطحن جنوب طرابلس لإنتاج الدقيق ومصنع المروج للعصائر وذلك للاطلاع على سير العمل والقدرات الإنتاجية ومدى التزام الإدارة والعاملين بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

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