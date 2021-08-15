اقتصاد

وكيل ديوان السياحية يبحث دمج السياحة الشاطئية والثقافية وربطها بالمواقع الأثرية بطبرق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 15 أغسطس 2021 (وال)- عقد وكيل ديوان السياحية والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية سامي السعيطي، اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طبرق، وممثلي الديوان بالمنطقة الشرقية بمقر المجلس .

هذا ويأتي الاجتماع استمرارًا للقاءات الرسمية لرئيس  ديوان السياحية والصناعات  التقليدية بالمنطقة الشرقية  .

وخلال هذا اللقاء، تمّ بحث تعزيز  التنشيط السياحي  وآليات دفع حركة السياحة الشاطئية، وإبراز المقومات السياحية  ببلدية طبرق .

وأكد السعيطي على ضرورة دمج السياحة الشاطئية والثقافية وربطها بالمواقع الأثرية،  كما تم الاتفاق  على عقد ملتقى يضم ممثلي القطاع السياحي، والجهات المعنية لرسم خطط  للتنشيط السياحي بطبرق .(وال) أ ف/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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