وكيل ديوان السياحية يبحث دمج السياحة الشاطئية والثقافية وربطها بالمواقع الأثرية بطبرق

طبرق 15 أغسطس 2021 (وال)- عقد وكيل ديوان السياحية والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية سامي السعيطي، اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي طبرق، وممثلي الديوان بالمنطقة الشرقية بمقر المجلس .

هذا ويأتي الاجتماع استمرارًا للقاءات الرسمية لرئيس ديوان السياحية والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية .

وخلال هذا اللقاء، تمّ بحث تعزيز التنشيط السياحي وآليات دفع حركة السياحة الشاطئية، وإبراز المقومات السياحية ببلدية طبرق .

وأكد السعيطي على ضرورة دمج السياحة الشاطئية والثقافية وربطها بالمواقع الأثرية، كما تم الاتفاق على عقد ملتقى يضم ممثلي القطاع السياحي، والجهات المعنية لرسم خطط للتنشيط السياحي بطبرق .(وال) أ ف/ ر ت

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