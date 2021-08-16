الفريق الفني المكلّف من وزير الاقتصاد يباشر عمله في متابعة السّوق المحلّي 

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ باشر الفريق الفني المكلف وزير الاقتصاد والتّجارة السّيد “محمد الحويج”، تنفيذ مهامه في متابعة السّوق المحلّي والقيام بزيارة عدد من المطاحن والمصانع؛ وذلك في إطار خطة الوزارة بمتابعة السّوق المحلّي ومراقبة أسعار السّلع وجودة الخدمات.

وتضمنت جولة الفريق، زيارة سوق توزيع السلع بمنطقة الكريمية، للوقوف على مواقع تخزين السّلع وطرق المناولة، وإجراءات التراخيص وسداد الضرائب الخاصة بالمحال التجارية والعاملين بها.

هذا و قام الفريق، بزيارة مطحن جنوب طرابلس لإنتاج الدقيق ومصنع المروج للعصائر؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والقدرات الإنتاجية، ومدى إلتزام الإدارة والعاملين بالإشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

يشار إلى أن وزير الاقتصاد، قام بتكليف فريق فني برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، وعضوية مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الإقتصادية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وعضو عن الحرس البلدي والمجلس المحلي ببلدية السواني بن آدم، وأعطاهم مهام تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة السوق المحلي، وانسياب السلع ومراقبة الأسعار ومستوى جودة الخدمات والوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية. (وال _ طرابلس) ه ع

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