شركة “ماتياس ليبيا” للمقاولات تبدأ في تنفيذ مشروع صيانة مطار معيتيقة الدولي

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال) _ باشرت شركة “ماتياس ليبيا” للمقاولات العامة المتعاقد معها من طرف مصلحة المطارات، القيام بأعمال الصيانة اللازمة للممر (آلفا)، وهو مدخل ساحة وقوف الطائرات بمطار معيتيقة الدولي.

هذا ويشمل مجال، العمل إزالة كامل طبقات الإسفلت وصولاً لطبقة التأسيس وإعادة الرصف.

وتأتي أعمال الصيانة هذه، بعد أن تم صيانة الممر (برافو)، خلال الفترة الماضية، ضمن جملة من المشاريع التي تستهدفها المصلحة لصيانة وتطوير المرافق الأساسية بمطار معيتيقة الدولي. (وال _ طرابلس) هـ ع

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