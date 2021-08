هبطت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، متراجعة للجلسة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ إنتاجية التكرير والنشاط الاقتصادي في الصين في مؤشر على أن التفشي الجديد لكوفيد-19 ينال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونزل خام برنت 90 سنتا أو ما يعادل 1.3% إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأميركي 97 سنتا أو ما يعادل 1.4% إلى 67.47 دولار للبرميل.

هذا وأظهرت البيانات تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل كبير في يوليو تموز، على عكس التوقعات إذ عطل تفشي جديد لكوفيد-19 وموجة من الفيضانات النشاط التجاري.

وقال كلفين وونغ محلل السوق لدى “سي إم سي ماركتس” في سنغافورة: “ضعف العقود الآجلة للنفط.. من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لبيانات النمو التي جاءت أضعف من المتوقع في الصين، وهي مستهلك رئيسي للنفط”.

كما تراجع تكرير النفط الخام في الصين الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى على أساس يومي منذ مايو أيار 2020، حيث خفضت المصافي المستقلة الإنتاج وسط تخفيض الحصص وارتفاع المخزونات وتراجع الأرباح. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يتوقع العديد من المحللين نموا اقتصاديا متواضعا في الربع الحالي حيث تأثر إنفاق الأسر بتجديد العمل بالقيود الرامية لاحتواء إصابات كورونا.

The post أسعار النفط تهبط بفعل تراجع الطلب من الصين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا