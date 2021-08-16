ديوان المحاسبة بالبيضاء يوجه مراسلة بخصوص الإجراءات الإحترازية اللازمة لكل فرع

وجه رئيس ديوان المحاسبة البيضاء ” عمر عبدربه صالح” رسالة إلى مدراء فروع ديوان المحاسبة، وذلك للتحقق من أداء الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لوباء كورونا وفقاً للاختصاص المكاني لكل فرع.

حيث نصت الرسالة أن يطلب من كل فرع التحقق من مدى توافر الامكانيات اللازمة للكشف المبكر عن الوباء لمواجهته ومعالجته ومدى تولي اجهزة التنفس الصناعي، وبالإضافة إلى حصر مراكز الإيواء والعزل والتحقق من أداءها وحصر حالات الإصابة بالوباء التي تم تشخيصها مع بيان حالات الشفاء وحالات الوفاة .

وكذلك الوقوف على مراكز تلقي لقاحات الوباء وكيفية إدارتها ومدى توافر اللقاحات وانواعها وهل هناك تأخر في جرعاتها المختلفة، بالإضافة إلى الاجراءات المتخذة والاحترازية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وتحديد الجهات المعتمدة أي ملاحظات يتم استظهارها من أعمال التقييم .





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