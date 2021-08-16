“الاقتصاد” تُشكّل لجنة لمتابعة السوق المحلي

كلّف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، فريقًا فنيًا؛ لمتابعة السوق المحلي، وعددٍ من المصانع والمطاحن، في إطار خطة الوزارة بمتابعة السوق ومراقبة أسعار السلع وجودة الخدمات.

الفريق الفني؛ سيكون برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وعضو عن الحرس البلدي والمجلس المحلي ببلدية السواني بن آدم.

وشملت زيارة الفريق المُشكّل من الوزارة، سوق توزيع السلع بمنطقة الكريمية؛ للوقوف على مواقع تخزينها، وطرق المناولة، وإجراءات التراخيص وسداد الضرائب الخاصة بالمحال التجارية والعاملين بها.

إلى جانب زيارة مطحن جنوب طرابلس لإنتاج الدقيق، ومصنع المروج للعصائر؛ وذلك للاطلاع على سير العمل والقدرات الإنتاجية، ومدى التزام الإدارة والعاملين بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة.

يُشار إلى أن مهمة الفريق الفني الأساسية؛ تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة السوق المحلي، وانسياب السلع، ومراقبة الأسعار، ومستوى جودة الخدمات، والوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية.

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